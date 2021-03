GdS – Rigore negato al Diavolo: è bufera Champions

La prima pagina della Gazzetta dello Sport, in taglio laterale, dedica spazio al posticipo di ieri sera tra Milan e Napoli. “Colpo Ringhio, rigore negato al Diavolo: è bufera Champions” titola la rosea. La gara di San Siro è stata decisa da un gol di Politano, mentre nel finale è stato espulso Rebic. Dubbi sul contatto in area tra Bakayoko e Theo Hernandez.

Un contatto c’è, anche se di dubbia entità: alla moviola, forse più rigore che in campo. L’arbitro, ben posizionato, non fischia e alla prima interruzione viene richiamato al monitor dal Var Mazzoleni. “Sorprendente è la decisione di Pasqua di non assegnare il penalty dopo la review“, scrive la Gazzetta. Solitamente l’arbitro di campo si corregge, perché valuta un contatto che si era perso in presa diretta