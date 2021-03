Rinnovo Donnarumma, la strategia del Milan per arrivare all’accordo

È uno dei temi che sta maggiormente tenendo banco in casa Milan: la questione rinnovi. Calhanoglu e Donnarumma andranno in scadenza al termine della stagione, e per nessuno dei due è stato ancora trovato un accordo. Se per il turco sono continui i dialoghi tra la dirigenza e l’agente del giocatore, il discorso è diverso per il portiere classe ’99.

Stando a quanto riferisce Calciomercato.com, i rossoneri hanno una strategia ben precisa in questo senso. Né Maldini né Massara vogliono forzare la mano, ma attendono segnali da parte di Raiola. La speranza è che Donnarumma faccia leva sulla volontà di non partire.