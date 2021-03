Saelemaekers a Sky: “Pioli ci ha detto di dimenticare il match contro l’Udinese. Siamo pronti per il Verona”

Alexis Saelemaekers è stato intervistato ai microfoni di Sky Sport. Le sue parole:

Sulla vittoria contro la Roma: “La mentalità mostrata contro la Roma è la mentalità giusta. Adesso dobbiamo provare a rifare quello che abbiamo fatto vedere all’Olimpico”.

Sul discorso di Pioli dopo l’Udinese “Il mister ha parlato bene a tutto il gruppo, credo che saremo pronti contro l’Hellas Verona domenica. Pioli ci ha detto che dobbiamo guardare avanti, non pensare più alla partita contro l’Udinese. A me non cambia nulla che si giochi in casa o fuori casa perché senza tifosi non fa differenza. In ogni gara conta la mentalità, chi ha più voglia di vincere esce con i tre punti in questo momento”.

Su Kessié: “Lui è il presidente, per come cammina o per come gioca. Lui ha tanta esperienza, quando giochi in campo con lui lo si percepisce. È importante per tutta la squadra perché è molto forte”.