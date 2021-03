Saelemaekers: “Gol annullato a Kessiè? Franck mi ha giurato di non averla toccata con la mano”

Alexis Saelemaekers ha parlato ai microfoni di RTFB dopo il match tra Manchester United e Milan. Il belga ha commentato così la partita dell’Old Trafford:

“Abbiamo lavorato tanto sul pressing aggressivo come ci ha detto il mister e lo abbiamo applicato bene. Peccato non aver vinto la partita ma siamo soddisfatti del pareggio, che è stato decisamente meritato. Il gol annullato a Kessiè? Ero dietro di lui e per me era difficile capire se l’avesse toccata o meno con la mano. Ho chiesto a Franck ma lui mi ha giurato di non averla toccata e non ho motivo per non credergli. Dispiace che non sia stata convalidata anche perchè l’arbitro non è andato a vederlo al VAR. Noi dobbiamo comunque giocare a prescindere dagli episodi e fare il nostro lavoro in campo”.