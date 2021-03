Sconcerti: “Fine della corsa scudetto. Ora va frenata la discesa”

Sulle colonne del Corriere della Sera, Mario Sconcerti parla della sconfitta del Milan e delle ripercussioni sulla stagione:

“L’importanza della giornata è nella sconfitta del Milan, nella fine della sua corsa pazza e non immaginabile. La formazione bella e povera che ha perso con il Napoli è il riassunto corretto di un limite che era cominciato ad avanzare già con la sconfitta contro la Juve dell’Epifania. Ne sono seguite altre 4 in 11 partite, una moltiplicazione di confini e di infortuni che non era sostenibile per una squadra abbandonata dai suoi uomini più importanti nel gioco, Ibrahimovic e Calhanoglu.

Resto convinto che aver subito la passerella sanremese di Ibra non abbia giovato alla squadra che è stata costruita da Pioli dentro un’asciuttezza francescana e uguale disegno di diritti e doveri. C’è stata inoltre nel mezzo anche l’Europa League, molti ieri erano stanchi, a partire da Kessie. Non è un caso che anche la Roma abbia perso contro un Parma velocissimo. Ora va frenata la discesa. La realtà della squadra si vedrà in questo”.