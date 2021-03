Sconcerti: “La Juventus è la vera anti-Inter, Milan troppo a strappi”

Intervistato da Calciomercato.com, il giornalista Mario Sconcerti ha commentato l’ultima giornata di campionato, sottolineando la prova della Juventus contro la Lazio. Ecco le sue parole:

Sulla Juventus: “Si è vista una Juve liberata dalle proprie responsabilità, forse era la prima volta che la Juve era felice di giocare a pallone. Ora può anche subire la partita ma il gol te lo fa. Credo che il vero avversario dell’Inter sia la Juve“.

Sul Milan: “Il Milan non ha fatto giocare il Verona, che mi è apparso lento e infatti Juric era molto incazzato. In trasferta parte coperto e poi ti fa male. Per l’ottava volta ha aperto il risultato con un calcio piazzato. Ma il Milan ha perso molti punti rispetto all’Inter, va un po’ troppo a strappi“.