Tra infortuni e positività al Covid, il Milan è da tempo in costante apnea.

Come sottolinea oggi il Corriere della Sera, a risentirne è soprattutto il reparto offensivo della squadra: nelle ultime 9 partite, infatti, l’attacco ha prodotto 1 solo gol. Leao non segna ormai dallo scorso gennaio, Mandzukic ha giocato per appena 156 minuti e Rebic deve adesso scontare 2 giornate di squalifica, evidenziando la necessità di avere un mattatore determinante come Ibra in campo.