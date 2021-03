Serie A, confronto con la passata stagione: nessuno come il Milan

Dopo 26 giornate di Campionato, paragonando la classifica attuale con quella dell’anno scorso, emergono numeri interessanti, che sorridono al Milan.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, infatti, i rossoneri sono la squadra maggiormente migliorata rispetto alla passata stagione: sono addirittura 20, i punti in più del Milan.

Dall’estremo all’eccesso: il Parma, in questa speciale classifica, è all’ultimo posto, con un saldo negativo di -20 punti. Anche la Lazio di Simone Inzaghi ha una differenza sostanziale in confronto alla passata stagione, con ben 19 punti in meno.

Il Milan, dunque, guarda tutti dall’alto in questa graduatoria: Inter a +5, come la Roma. Bene anche il Napoli, la Juventus invece sta viaggiando con 11 punti in meno rispetto allo scorso campionato.