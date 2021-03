Shevchenko: “Non sono sorpreso del Milan. Bello vedere che è tornato”

Andriy Shevchenko intervistato da ‘La Gazzetta dello Sport’ ha parlato della situazione del Milan in occasione del match contro il Napoli, sottolineando con fierezza la stagione positiva della squadra: “Io di questo Milan non sono stupito. Pioli sta guidando il gruppo con serietà e tante buone idee. Ha dimostrato di potersela giocare con una big europea del calibro dello United e si è preso i complimenti dalla stampa inglese. Non una cosa da tutti. Vedo umiltà e determinazione, penso che ci siano buone possibilità di poter passare il turno. Bello vedere che il Milan è tornato”.

C’è spazio anche per commentare il rapporto con Paolo Maldini e Gennaro Gattuso, stasera avversari: “Paolo è quasi un fratello per me. Sta facendo un grande lavoro al Milan. Sono tutti uniti, dalla dirigenza fino ai giocatori. Questo è un progetto bellissimo e non avevo dubbi che prima o poi arrivassero i risultati. I rossoneri stanno facendo un gran campionato e devono tenere alte le ambizioni. Rino sta facendo un bel percorso da allenatore e certe cose le devi avere nel DNA. Lui ha lavorato tanto per fare carriera e ha uno stile tutto suo. Ha fatto diverse esperienze e non si è mai tirato indietro ed è per questo che va apprezzato. Io a Rino sono affezionato ma il Milan è il Milan“.