TS – Al Milan piace Singo ma il Torino chiede minimo 30 milioni per lui. Già respinta una prima offerta del Liverpool

Secondo quanto riferito da Tuttosport, il Milan starebbe seguendo particolarmente il giovane esterno Wilfried Singo del Torino, che tra l’altro è finito anche sul taccuino del Liverpool di Jürgen Klopp. I Reds sembra che abbiano già fatto recapitare un’offerta per l’ivoriano sulla scrivania del club granata che, però, ha respinto i 20 milioni di euro proposti dagli attuali campioni d’Inghilterra.

Questo perché, secondo il quotidiano torinese, il patron della società Urbano Cairo vorrebbe minimo 30 milioni per cedere il suo gioiellino. Una cifra che nessuno spenderebbe al momento per il ragazzo: il club di Cairo d’altronde si sa, è sempre stata bottega cara. Certo, se il Torino retrocedesse in Serie B al termine di questa stagione potrebbero cambiare tante carte in tavola. Il Milan, nel frattempo, resta vigile.