Sky – Ancora tutto fermo per il rinnovo di Donnarumma: i 7 milioni offerti non bastano

Secondo quanto riportato da Manuele Baiocchini presso gli studi di Sky Sport 24, ancora non è stata trovata l’intesa tra il Milan e Gianluigi Donnarumma per quanto riguarda il rinnovo di contratto. I colloqui tra le due parti continuano e le soluzioni plausibili al momento sono due: rinnovo biennale, oppure addirittura prolungamento di un solo anno, per poi rimandare la questione all’anno prossimo.

Mino Raiola intanto sta continuando a guardarsi intorno per capire se possano esserci club pronti a soddisfare le sue richieste. Il procuratore, infatti, non è disposto ad “accontentarsi” dei 7 milioni annui che sono stati offerti dal Milan. Attualmente c’è una fase di stallo, in quanto la situazione non riesce a sbloccarsi.