Il giornalista Manuele Baiocchini ha riportato le ultime notizie da Milanello. Queste le sue parole: “Dopo l’ottima notizia dell’allenamento in gruppo di Ibrahimovic, arriva un altro aggiornamento riguardante un recupero in vista dello United. Alessio Romagnoli, infatti, ha sostenuto tutto l’allenamento in gruppo con la squadra e si può considerare recuperato per la gara con gli inglesi”.