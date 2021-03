Intervenuto al Club, Fabio Capello si è espresso sul successo del Napoli a San Siro contro il Milan. Ecco le sue parole a margine del fischio finale:

“Il Milan non è mai stato pericoloso, vittoria meritata per il Napoli. Il Milan è stato pasticcione. Il goal che ha subito il Milan, non dovrebbe mai subirlo. Kessie è quello che sbaglia di più, troppa fiducia del Milan nel possesso palla e il Napoli è ripartito bene. Erano riusciti ad arrivare al tiro con qualità.“