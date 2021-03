Sky – Contro l’Udinese Kjaer-Romagnoli e uno tra Dalot e Kalulu. Dentro anche Castillejo

Secondo quanto riferito da Manuele Baiocchini a Sky Sport 24, Fikayo Tomori è affaticato e di conseguenza domani contro l’Udinese, potrebbe scendere in campo la coppia Kjaer-Romagnoli. Anche Calabria ha un leggero affaticamento, al suo posto potrebbe esserci uno tra Dalot e Kalulu. Possibili cambi anche in fase offensiva, con Castillejo per Saelemaekers, a cui si aggiungerebbe il trio Diaz, Rebic e Leao.

Come ha sottolineato poi Stefano De Grandis, anche lui giornalista di Sky Sport, ha parlato di Romagnoli e della sua presenza in campo contro l’Udinese: “E’ giusto che Romagnoli giochi, sia perchè Tomori è un po’ affaticato sia perchè è la dimostrazione di un’alternanza con un giocatore giovane e forte. Romagnoli è il capitano del Milan ed è giusto che giochi”.