Sky – Maignan e Areola per sostituire Donnarumma in caso di addio

Secondo quanto riportato da Manuele Baiocchini presso gli studi di Sky Sport, il Milan avrebbe già in mente i potenziali sostituti di Gigio Donnarumma in caso di mancato rinnovo. Ecco le parole dell’inviato:

“La dirigenza rossonera sta provando a trovare un accordo con Donnarumma e per non farsi trovare scoperta sta guardando in Europa. Il profilo che attrae maggiormente i rossoneri è quello di Maignan. Il portiere del Lille ha il contratto in scadenza nel 2022 e non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo, dunque può essere un’opportunità di mercato. Anche Areola è un profilo particolarmente gradito, ma la priorità del Milan resta comunque il rinnovo Donnarumma“.