Secondo quanto riferito da Sky Sport 24, Davide Calabria e Alessio Romagnoli non risponderanno alla convocazione di mister Mancini in vista dei prossimi impegni della Nazionale validi per la qualificazione ai Mondiali Qatar 2022. I due giocatori rossoneri, non convocati per la gara di stasera contro lo United, sono a lavoro per recuperare dai propri infortuni, dunque resteranno a Milanello.