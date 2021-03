Sky – Pioli: “Non recupera nessuno. Anzi, Romagnoli in dubbio per un pestone”

Mister Stefano Pioli ha parlato a Sky Sport alla vigilia della partita di Europa League contro il Manchester United.

Il Milan arriva alla sfida falcidiato dagli infortuni e anche il capitano del Milan, Alessio Romagnoli, sembra essere destinato alla panchina. Di seguito le parole di Pioli sul momento particolarmente sfortunato per i rossoneri:

“Stiamo vivendo un momento in cui avevamo due possibilità: o farci travolgere dalle onde o cavalcare l’onda del nostro lavoro e della nostra positività. Abbiamo scelto questa. Dobbiamo continuare così perché le difficoltà ci sono ancora, purtroppo per domani non recuperiamo nessuno rispetto alla partita di domenica, anzi. Romagnoli partirà con noi ma per un pestone preso a Verona è in forte dubbio per la gara di domani. Dobbiamo continuare a cavalcare le convinzioni che abbiamo, il nostro entusiasmo, le nostre qualità, sapendo che se giochiamo da squadra per 95 minuti possiamo fare bene. Dal primo gennaio 2020 nei cinque campionati europei solamente quattro squadre hanno superato i cento punti: noi, il Bayern Monaco, il Real Madrid e il Manchester City“.