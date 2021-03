Sky – Possibilità di vedere Hauge dal 1′ con la Fiorentina

Il Milan è in emergenza a causa degli infortuni e domenica alle 18 scenderà in campo a Firenze per sfidare la Fiorentina nella gara valevole per la giornata 28 di Serie A.

Tra infortuni e squalifiche le scelte di Pioli rimangono limitate e al Franchi potrebbe scendere in campo una squadra simile a quella che ha sfidato il Manchester United.

Secondo Sky Sport partirà Gigio Donnarumma tra i pali, la difesa sarà formata da Dalot, Kjaer, Tomori e Theo Hernandez; Tonali e Kessiè formeranno la coppia in mediana; Saelemaekers, Calhanoglu e Hauge agiranno alle spalle di Zlatan Ibrahimovic.