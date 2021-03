Secondo quanto appena riferito da Sky Sport in diretta da Milanello, Ante Rebic potrebbe recuperare per l’ Udinese. L’ attaccante croato che ieri ha abbandonato anzi tempo il campo per un problema all’anca, questa mattina ha già fatto fisioterapia a Milanello. Non dovrebbe essere nulla di grave. Probabile il suo recupero nel match contro l’ Udinese di mercoledì sera.