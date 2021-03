Sky – Tonali: “C’è stato casino in campo. Non dobbiamo mollare arrivati a questo punto”

Sandro Tonali ha parlato ai microfoni di Sky Sport ai margini della sfida con il Napoli, vinta dai partenopei per 1-0. Ecco le sue parole:

“Cosa non è andato? Un po’ tutto, non è stata la partita che abbiamo preparato. Anche durante la gara, c’è stato tanto casino e non ci sono state molte occasioni. Loro sono stati bravi a sfruttare la loro.

C’è timore? Non c’è timore, se hai timore perdi tutte le partite. Non dobbiamo mollare a questo punto, siamo arrivati qui e non dobbiamo mollare.

Il mio percorso nel Milan? Sono partito più indietro, con più difficoltà. Arrivavo da un periodo fermo, con poco riposo. Sapevo però che non era facile questo percorso, ma la strada che sto seguendo è quella giusta. Devo pensare di crescere partita per partita.

I calci piazzati? Li batto io ma sono studiati in settimana, li prepariamo con il mister e con lo staff. Quando non c’è Calha, tocca a me e provo a metterle dentro il meglio possibile perché sono tutte occasioni da gol”.