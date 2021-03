Come appena riferito a Sky Sport24 da Peppe Di Stefano in collegamento da Milanello, Tonali è completamente recuperato. Ante Rebic e Theo Hernandez hanno svolto un lavoro personalizzato. L’ obiettivo è il pieno recupero in vista del match contro il Manchester United di giovedì in Europa League. Terapie per Ibrahimovic e Bennacer. Mario Mandzukic, primi giorni di corsa.Il rientro è vicino.