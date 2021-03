Intervenuto su Sky Sport, Riccardo Trevisani è tornato sulla partita del Milan a Verona. Ecco le sue dichiarazioni:

“Il Milan si aggrappava ai big mentre a Verona ha dimostrato di poter fare a meno di giocatori importantissimi e che costituiscono quasi il 50% della titolare. Il Milan ha vinto con una serenità che non mi aspettavo contro una squadra che ha messo in difficoltà altre grandi squadre. Lo United però non è il Verona”.