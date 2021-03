SM LIVE – Pioli in conferenza: “Ibra domani dal 1′. Vlahovic? Ha grande potenziale”

Salve a tutti i lettori di SpazioMilan. Oggi seguiremo insieme la conferenza stampa di Stefano Pioli alla vigilia del match di Serie A Fiorentina-Milan in programma domani alle 18:00.

Sull’uscita dalla coppa: “Ci dispiace tantissimo, ma da questa eliminazioni ne usciamo rafforzati:

Sulla Fiorentina: “Firenze la conosco molto bene. Ho vissuto la tragedia di Astori lì, domani per me non sarà una partita normale. L’anno scorso ho ricevuto una grande accoglienza”.

Su Ibra: “Zlatan sarà titolare. La sua presenza è molto importante”.

Sul proseguio della stagione: “Domani dobbiamo vincere e affrontare le partite una alla volta. Dobbiamo giocarcela al massimo, dopo la sosta andremo ancora più forti”.

Su Calhanoglu: “Il Covid e gli infortuni ti impediscono di essere brillante. Lui è un giocatore motlo importante e troverà la giusta forma”.

Sulle tante assenze: “Senza le assenze sarebbe potuto succedere di tutto. La squadra ha passato un momento delicato ma lo ha superato. Mi aspetto dalla squadra un ottimo finale di campionato”.

Ancora sugli infortuni: “Sono stati troppi. In alcuni casi qualcosa ci è sfuggito, stiamo lavorando perché non siamo soddisfatti di questi numeri”.

Su Bennacer: “Ismael è pronto a giocare perché sta meglio. Domani non partirà dall’inizio. Lui trequartista? Potrebbe farlo come ha fatto Kessié”.

Su Vlahovic: “E’ cresciuto molto bene, è un lavoratore incredibile. Quando ti alleni così sei destinato a migliorare. E’ molto giovane, non farei paragoni”.

Su Dalot: “E’ un giocatore con determinate caratteristiche. E’ cresciuto tanto nella fase difensiva ma deve migliorare ancora molto. Mi piacciono i giocatori duttili, lui lo è”.

Su Ibra in Nazionale: “Abbiamo fiducia dei giocatori che vanno in nazionale. Spero stiano bene quando torneranno”.

Sui punti fatti a San Siro: “Mancano i tifosi, ci avrebbero spinto nelle partite complicate. Avremmo dato sicuramente di più ma altresì capita anche questo nelle partite in trasferta. Dobbiamo però tornare a vincere in casa”

Sulla reazione della squadra dopo eliminazione: “Sono rimasti male ma vogliamo riscattarci”.