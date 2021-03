SM LIVE – Pioli: “Non è una finale anticipata ma è un incontro pieno di prestigio. Dobbiamo giocare con convinzione e rispetto”

Buon pomeriggio a tutti i lettori di SpazioMilan. Tra pochissimo seguiremo tutte le parole di Stefano Pioli e Fikayo Tomori alla vigilia dell’ottavo di finale di andata di Europa League in programma domani dall’Old Trafford contro il Manchester United.

Le parole di Tomori:

Sulle due importanti partite da cui vengono le due squadre: “Partita davvero importante in qualunque caso. Siamo due squadre con grande storia. Sarà eccitante”

Sui commenti di Maldini: “Bella sensazione. Mi da fiducia. Io continuo a lavorare come ho sempre fatto e voglio far bene per me e la mia squadra. Sentire queste parole dal miglior difensore di sempre”

Su come si trova in Italia: “MI aspettavo una sfida diversa. Ero preoccupato per a lingua ma la sto imparando e c’è chi mi aiuta”

Sulle domande dei compagni per domani: “Tutti conoscono il Manchester United. Mi hanno chiesto alcune cose ma sappiamo tutti che squadra è. Abbiamo studiato bene e a me è rimasto poco da dire. Spero che la mia esperienza in Inghilterra mi aiuti”

Su Tuchel: “Ho parlato con qualcuno al Chelsea ovviamente. HO anche amici al Chelsea. Loro stanno bene ora e c’è un ottimo ambiente. Non ho sentito Tuchel ma ora abbiamo cose differenti su cui concentrarci”

Sulle assenze: “Per noi sono uno stimolo. Tutti vogliono giocare soprattutto in queste partite. Già contro il Verona abbiamo fatto bene, vogliamo replicare”

Su cosa ha facilitato questo veloce adattamento: “La prima cosa da quando sono qui che ho notato è che tutti ti aiutano a farti sentire a tuo agio anche con i problemi che avevo con la lingua. Ora fatico con la lingua. Sto giocando a buon livello ma voglio sempre di più. Dell’Italia amo il cibo, il tempo e la tranquillità”

Le parole di Pioli:

Sulla condizione mentale: ” Dopo questi ultimi risultati dobbiamo avere slancio. Ci siamo preparati per dare il massimo anche per domani”.

Sulla difesa: “Siamo squadra in ogni fase di gioco. Difendiamo ed attacchiamo bene quando lo facciamo tutti insieme”

Su cosa ha impressionato del Manchester United nel match contro il City: “Sono rimasto molto impressionato. Il City è una squadra fantastica e lo United ha vinto meritatamente. Abbiamo studiato anche quella partita”

Su Dalot e il futuro: “Contento di Dalot. Per il futuro ora non è il momento. Siamo troppo concentrati sugli impegni che abbiamo”

Sulla finale anticipata e su Donnarumma: “Non è una finale anticipata. Incontro molto prestigioso, storico e ci auguriamo di realizzare i nostri sogni. Donnarumma è determinante in ogni situazione e anche la sua prestazione sarà fondamentale”

Sull’accettare il pareggio: “Queste partite si giocano con convinzione, rispetto. Un risultato positivo ci darebbe ancora più slancio e ancora più forza per la partita di ritorno”

Sul tempo necessario a far tornare il Milan in alto: “Stiamo lavorando per tornare a vincere. Come dice Maldini ci vogliono un paio di anni di Champions League per tornare ad essere quel Milan”

Sulle difficoltà: “In questo momento possiamo farci travolgere dalle onde negative o dimostrare di cavalcare l’entusiasmo. Stiamo dimostrando di aver scelto la seconda opzione. Se sarà abbastanza lo dirà il campo”

Termina qui la conferenza stampa di Stefano Pioli e Fikayo Tomori alla vigilia di Manchester United-Milan. La redazione di SpazioMilan augura un buon proseguimento di giornata.