SM LIVE – Pioli: “Vogliamo dare continuità ai nostri risultati”

Partita importantissima contro l’Udinese, che si giocherà a San Siro. Il Milan quest’anno su 19 trasferte ha fatto 13 vittorie: “I numeri parlano chiaro, ma senza tifosi giocare in casa o fuori non è più così determinante, ci sono sempre più vittorie in casa. Ma è ovvio che giocare nel tuo stadio dà comunque un vantaggio. L’avversario che affronteremo porta sempre difficoltà tattiche a tutti”

Romagnoli può rimanere fuori anche domani? “Le partite sono tutte importanti e diverse, per me poter scegliere è una gran fortuna, è quello che ho fatto domenica e che farò anche domani. Proveremo la formazione titolare soltanto domattina. Vogliamo dare continuità ai nostri risultati”

Leao vive un momento non particolarmente brillante, cosa ne pensa? “Leao domani partirà dall’inizio, è entrato bene anche l’altra sera e non ha bisogno di essere coccolato”