Manuele Baiocchini ha parlato a Sky da Milanello delle condizioni fisiche dei calciatori infortunati. Le notizie non sono delle migliori e l’unico in grado di recuperare sarebbe Sandro Tonali. Le sue parole:

“Non arrivano grandi notizie dall’infermeria. Solo Tonali potrebbe recuperare per Verona. Per Ibrahimovic, Mandzukic, Calhanoglu e Bennacer è molto dura se non impossibile. Questo si aggiunge alla stanchezza e alla poca brillantezza dell’ultimo periodo”