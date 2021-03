Solskjaer: “Dalot? Avrà un futuro a Manchester. Sta facendo bene in un grande club”

Ole Gunnar Solskjaer ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’ottavo di finale di ritorno di Europa League in cui il suo Manchester United affronterà il Milan a San Siro. Le sue parole:

Sui convocati: “Non ci sarà Martial e dobbiamo ancora valutare un paio di giocatori. Stiamo valutando. Pogba, Cavani e van de Beek si sono allenati ieri ma attendiamo le risposte di oggi”

Su Bailly: “Stiamo valutando anche lui ma per vedere con che squadra giocheremo dovremo attendere le condizioni fisiche di domani”

Su San Siro: “Credo di averci giocato solo una volta durante un’amichevole ed è un posto incredibile. Purtroppo giocheremo in un atmosfera diversa. Stasera prenderemo confidenza con lo stadio e farò capire ai ragazzi cosa li circonda”

Su Dalot: “Ha un futuro allo United. Qua non era mai riuscito ad essere un forma a causa dei continui infortuni. Ora ha recuperato e ha giocato in un grande club con aspettative alte. Sono contento del suo sviluppo e non vedo l’ora di riaverlo a disposizione”

Su Cavani: “Cavani lo stiamo valutando, la sua esperienza e la sua influenza è grande. Quando si tratta di una partita i ragazzi guardano lui. Speriamo di averlo a disposizione”

Su cosa può dare una vittoria a questa stagione: “La scorsa partita è stata difficile. Sono una squadra di qualità, fisico ed energia. Dobbiamo dare il meglio ma queste sono le partite che ti consentono di fare un miglioramento. Domani c’è tanto in ballo. Mi piace giocare il ritorno in trasferta perchè se segni un gol significa molto”