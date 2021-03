Theo Hernandez: “Sto benissimo a Milano”. E sugli obiettivi…

Intervistato insieme alla compagna ed influencer Zoe Cristofoli da Sportweek, Theo Hernandez ha rilasciato alcune dichiarazioni interessanti. Ecco l’estratto dell’intervista che verrà pubblicata domani sul settimanale della “Gazzetta dello Sport”:

Sul forte legame che ha con il fratello Lucas: “Quando eravamo piccoli avevamo poco e niente. Io e mio fratello abbiamo lavorato tanto per arrivare dove siamo ora e ce lo meritiamo. Nostra madre ha fatto sacrifici, è tutto per noi. Staremo assieme fino alla morte”.

Sulla città in cui vive: “Sto benissimo qui, Milano è bellissima ed è perfetta per stare tranquilli. A me ed alla mia ‘family’ poi serve molto spazio”

Sugli obiettivi calcistici: A questo punto, riferendosi a Theo, interviene la compagna: “Non si accontenta mai, lui vuole vincere sempre tutto”.