GdS – Tutti pazzi per Tomori: il Milan cercherà lo sconto sul riscatto di 28 milioni ma il difensore resterà (probabilmente) in rossonero

Nell’ambiente Milan, tutti sono impazziti per Fikayo Tomori che, i questi primi mesi di avventura rossonera, ha dimostrato tantissime qualità e ha messo in discussione le gerarchie della titolarità grazie alle sue prestazioni. Ora il Milan punta il riscatto del suo nuovo stopper, siccome il 23enne è arrivato solo in prestito ma con diritto di riscatto fissato a 28 milioni dal Chelsea.

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la dirigenza rossonera sta avviando il piano per trattenerlo: tenterà di ottenere uno sconto, anche se in cassa restano ancora 15 milioni, originariamente stanziati a gennaio per rinforzare la difesa e che non sono stati spesi, dato che lo stesso Tomori è arrivato solo in prestito. Insomma, un gruzzoletto c’è. Con la qualificazione alla Champions dovrebbero dunque arrivare le ulteriori risorse necessarie al suo riscatto e non solo. Tutto sta, adesso, a confermare di essere una delle migliori quattro del campionato, per agevolare al massimo una trattativa già fatta e finita.