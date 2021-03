Transfermarkt – Donnarumma, Kessié e Hernandez nella classifica dei calciatori con maggior valore di mercato

Stando a quanto riportato dal portale Transfermarkt, fra i primi 20 calciatori di Serie A con il maggior valore di mercato troviamo ben tre giocatori del Milan: Gianluigi Donnarumma, Franck Kessie e Theo Hernandez.

Il portiere rossonero ha il valore di mercato più alto, ben 60 milioni di euro, e in questa speciale classifica si trova in 6° posizione, mentre Kessie ed Hernandez ne valgono 50 e si trovano rispettivamente in 12° e 20° posizione.

Il giocatore con il maggior valore di mercato in Italia è Romelu Lukaku dell’Inter con 90 milioni, seguito da Matthijs de Ligt della Juventus a quota 75 milioni.