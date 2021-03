Transfermarkt, noto portale che si occupa delle valutazioni dei calciatori, ha stilato una speciale classifica riguardante il numero di assenze dei giocatori, a causa degli infortuni, in questa stagione di serie A. In questo elenco sono presenti ben due rossoneri: Bennacer, al 16° posto con 16 partite saltate e Ibrahimovic con 13 gare non disputate. Domina la classifica il giallorosso Zaniolo, con 27 partite saltate.