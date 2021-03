Trentalange: “VAR a chiamata? Disponibilità alla FIFA per la sperimentazione. Ecco cosa penso sul rigore concesso al Milan”

Alfredo Trentalange, neo presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, ha parlato a Radio Rai nella trasmissione Radio Anch’io Sport.

“VAR a chiamata? Avrei un disturbo della personalità se dicessi che ho tutto in mente e tutto chiaro. Daremo, e lo diremo alla FIFA, disponibilità a un’eventuale sperimentazione ma per il momento è presto per parlare di termini e tecnicismi”.

“Arbitri in sala stampa dopo ogni partita? Pensiamoci e parliamone. Condividiamo queste idee, anche se per il momento è prematuro affrontare questo argomento”.

Sul rigore concesso al Milan: “Piede su piede prevede il calcio di punizione diretto e ammonizione, anche se è difficilissimo da valutare. Possiamo contestare la regola ma questa è chiara. Quindi il rigore per il Milan c’era”.