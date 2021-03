TS – Dirigenza a lavoro per il prolungamento di contratto di Kessie

In queste due settimane di sosta nazionali il Milan lavora ai rinnovi di contratto. Quelli più urgenti sono quelli di Gigio Donnarumma, Calhanoglu e Ibrahimovic che sono in scadenza a giugno, ma la dirigenza sta già pensando anche a quelli in scadenza l’anno prossimo, in primis quello di Franck Kessie.

L’edizione odierna di Tuttosport spiega che il centrocampista ivoriano ha già dato la sua priorità al Milan. Il suo entourage è da tempo in contatto con il club per discutere del prolungamento del suo contratto che scade il 30 giugno 2022.

Il Milan, nel summit di ieri con l’agente, ha presentato un’offerta con un ingaggio rivisto verso l’alto rispetto ai 2,2 milioni che l’ivoriano percepisce al momento.