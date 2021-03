TS – Il Real Madrid contatta l’agente di Kessie

La Premier League ha messo gli occhi su Kessie, autore di una stagione pazzesca. I club inglesi, però, non sono gli unici interessati al centrocampista ivoriano.

Infatti, secondo quanto riportato da Tuttosport, il Real Madrid avrebbe messo gli occhi sul centrocampista rossonero. I dirigenti della squadra spagnola hanno contattato gli agenti del centrocampista per capire quale fosse la sua situazione contrattuale. Il Milan, di contro, sta spingendo per il rinnovo di contratto per blindare il calciatore