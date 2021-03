Dopo il pari di due giorni fa maturato contro la Repubblica Ceca, la commissione disciplinare UEFA ha deciso di fermare per tre giornate Sandro Tonali dopo il rosso diretto nell’ultimo match degli azzurrini.

Il centrocampista del Milan salta la Spagna e chiude la fase a gironi.

Un turno di stop per Marchizza (espulso per doppia ammonizione) e per Matteo Gabbia per aver violato le regole della buona condotta.