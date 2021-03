Marco Van Basten, ex attaccante e bandiera del Milan, ha parlato ai microfoni di ‘EFE’. Ecco un estratto della sua intervista:

“Dopo l’Europeo vinto Cruyff mi voleva al Barcellona, io avevo fatto il mio primo anno al Milan ma giocando poco per via dell’infortunio. Rifiutai, all’epoca l’Italia era il top e io volevo dimostrare in rossonero quanto valessi veramente. Futuro? Non sarò mai più allenatore”.