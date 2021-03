Van Basten: “Senza fuorigioco il calcio sarebbe migliore”

La leggenda del calcio Marco Van Basten ha parlato, ai microfoni di Sky Sport, della possibilità di eliminare la regola del fuorigioco per migliorare e rendere più interessante il calcio. Ecco le sue parole:



“Sono sempre stato critico circa la regola del fuorigioco perché sono convinto che non sia una buona norma. Vorrei dimostrare che il calcio è possibile anche senza. Anzi sono convinto che sarebbe migliore. Il gioco è fantastico, ma penso ancora che dobbiamo fare molto di più per renderlo migliore, più spettacolare, più interessante, più emozionante. Dobbiamo lavorare su questo punto. Non è una regola a favore degli attaccanti e non credo che i difensori sarebbero svantaggiati, sarebbe tutto diverso, si studierebbero altri metodi per marcare un avversario. Senza fuorigioco hai molti meno problemi e le squadre troveranno comunque altre soluzioni per fare una bella partita, che sarà spettacolare come lo è ora ma senza questa pessima regola. Sarebbe bello provare“.