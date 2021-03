Verso Milan-Manchester United: Solskjaer recupera Pogba, van de Beek, Cavani e De Gea

Secondo quanto riportato dal sito ufficiale del Manchester United, Solskjaer potrà fare affidamento su molti giocatori in vista del big match di Europa League tra Milan e Red Devils. Il tecnico norvegese, infatti, ha potuto far allenare regolarmente con il resto del gruppo i vari Cavani, van de Beek e Pogba, quest’ultimo assente da molte partite. Inoltre anche David De Gea è potuto rientrare dopo aver osservato l’isolamento al rientro dalla Spagna.

Tanti recuperi dunque, non solo per Pioli e il suo Milan, ma anche per il club inglese. Entrambe le squadre dunque potrebbero proporre uno schieramento totalmente diverso rispetto alla partita di andata, nella quale erano molti gli assenti per infortunio.