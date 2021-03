Dusan Vlahovic, attraverso un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, ha speso delle belle parole nei confronti di Stefano Pioli:

“È un grandissimo allenatore e una persona di altissimo spessore umano. Gli auguro di arrivare lontano in Europa e in campionato. Mi ha regalato la gioia dell’esordio in A nonostante non fossi ancora pronto. Posso solo ringraziarlo”.