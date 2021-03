Ibrahimovic e il Milan, un amore destinato a continuare. Situazione contratto, dunque, che non sembra essere un problema per lo svedese, sicuro di voler rimanere a Milano anche per la prossima stagione, magari giocando la Champions League.

Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il rinnovo di Ibrahimovic è sempre più alla portata: l’unico nodo da sciogliere riguarda l’aspetto economico. Al momento Zlatan guadagna 7 milioni netti, il Milan vorrebbe risparmiare qualcosa: staremo a vedere come andrà a finire. Per Ibrahimovic, però, non è una questione di soldi: lui ama il Milan e proverà a vincere un altro trofeo con la maglia rossonera.

L’età avanza, Zlatan ne è a conoscenza, ma il suo valore e la sua leadership non invecchiano mai ed il Milan ha bisogno di lui anche per la prossima stagione, per continuare a far crescere i tanti giovani presenti in rosa, seguendo gli esempi di uno dei più forti calciatori di sempre.