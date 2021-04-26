LIVE – Lazio-Milan 1-0: subito Correa porta in vantaggio i padroni di casa

⏱ 2'Lazio take the lead.#LazioMilan 1-0 #SempreMilan— AC Milan (@acmilan) April 26, 2021
⏱ 2'Lazio take the lead.#LazioMilan 1-0 #SempreMilan
⏱ 1'Immediate blitz: @hakanc10 and @MarioMandzukic9 combine but Hakan's shot is parried out for a corner.#LazioMilan 0-0 #SempreMilan— AC Milan (@acmilan) April 26, 2021
⏱ 1'Immediate blitz: @hakanc10 and @MarioMandzukic9 combine but Hakan's shot is parried out for a corner.#LazioMilan 0-0 #SempreMilan
#LazioMilan begins 💥#SempreMilan @pumafootball pic.twitter.com/Z9kXZGS6EJ— AC Milan (@acmilan) April 26, 2021
#LazioMilan begins 💥#SempreMilan @pumafootball pic.twitter.com/Z9kXZGS6EJ