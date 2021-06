Ibrahimovic: “Donnarumma sarebbe potuto diventare come Maldini”

Intervistato dai microfoni della Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic ha parlato di diversi temi, legati al Milan e non solo.

SULLA SUA STAGIONE

“Se sono deluso per l’infortunio che mi ha privato dell’Europeo? Sono più deluso per il Milan, perché ho saltato tante partite. Avrei voluto aiutare di più, sono uno che di solito gioca 50 partite l’anno. Forse dovrei essere più realista, chiedere meno al mio corpo, ma non ce la faccio proprio. Comunque da quando sono tornato qui sono stati diciotto mesi fantastici. Il Milan è in Champions League, i tifosi se lo meritavano. Volevo vincere lo scudetto ed eravamo là, in testa alla classifica… In questi mesi è cresciuta la mentalità della squadra, è cresciuto il collettivo e così migliorano anche i singoli”

SU DONNARUMMA

“Sono molto dispiaciuto per lui, è cresciuto nel Milan, poteva essere il portiere della squadra per vent’anni, magari venti no perché non è Ibra. Ma è il più forte al mondo. Sarebbe potuto diventare Mister Milan, come Paolo Maldini.

SU GIROUD

“Più giocatori di grande livello riusciamo a inserire, meglio è per noi. Giroud ha grande esperienza e non abbiamo tanti giocatori che abbiano vinto trofei. Se viene al Milan è il benvenuto”.

Simone Nasso