Aumenta la concorrenza per Florenzi: i dettagli

Si sta sviluppando un giro di terzini destri in Europa. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, l’Arsenal è sulle tracce di Kieran Trippier per rimpiazzare Hector Bellerin sempre più sul piede di partenza, destinazioni Inter o Bayer Leverkusen.

L’Atletico Madrid, d’altro canto, non vuole farsi trovare impreparato per la cessione del terzino inglese ed avrebbe messo gli occhi su Alessandro Florenzi. Il fresco Campione d’Europa con l’Italia è sempre in uscita dalla Roma e potrebbe essere un nuovo nome caldo per la squadra di Simeone. Dunque, sempre meno probabile il suo approdo al Milan che aveva chiesto informazioni ai giallorossi.