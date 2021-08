Secondo quanto riferito da Gianlucadimarzio.com, l’Atalanta starebbe pensando al ritorno di Andrea Conti, in uscita dal Milan.

Il calciomercato rossonero, oltre che in entrata, in attesa di Pellegri e dei rinforzi a centrocampo, si muove quindi anche in uscita.

Sull’ex Parrma ci sono anche Cagliari e Genoa, ma la società nerazzura ha avviato i primi contatti per riportarlo a Bergamo.