Ibrahimovic salterà la Sampdoria: il motivo

Non è ancora arrivato il momento del ritorno in campo di Ibrahimovic. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, lo svedese non ci sarà nell’esordio in campionato contro la Sampdoria.

Il recupero dell’attaccante procede a rilento, e per questo non ci sarà al Ferraris il 23 agosto. Resta da capire se potrà recuperare per l’esordio a San Siro contro il Cagliari, la settimana successiva. Più probabile che il Milan sfrutti la sosta per riavere Ibra al 100% per la terza giornata contro la Lazio.