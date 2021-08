Manca sempre meno all’inizio del nuovo campionato di Serie A e la febbre rossonera sale.

Stando ai dati pervenuti da MilanNews, nei primi trenta minuti di prevendita sono stati venduti ben 1500 biglietti, tra biglietteria fisica e digitale. Dati che sono, inevitabilmente, destinati a crescere.

In vista dell’esordio in casa, alla seconda giornata contro il Cagliari, i giocatori rossoneri non saranno sicuramente da soli.