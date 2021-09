Calciomercato, potrebbe tornare un difensore: la situazione

Siamo a metà settembre inoltrato, ma in casa Milan si pensa già ai prossimi colpi di calciomercato da effettuare in proiezione futura.

In particolare, uno dei ruoli che il Diavolo starebbe cercando di rinforzare è da individuare nella posizione di terzino destro. L’acquisto di Florenzi sembrava potesse tappare il buco, ma Pioli lo vede più come vice Saelemaekers.

Ecco, quindi, che la dirigenza milanista torna sul mercato, alla ricerca di un’opportunità da cogliere; tra questa sbuca quella del possibile ritorno di Diogo Dalot.

Secondo quanto riportato dal The Sun, il portoghese potrebbe tornare nella Milano rossonera, vista la sovrabbondanza di esterni di cui lo United dispone e considerato il fatto che Solskjær non lo vede come un titolare fisso.