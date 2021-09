Continuano ad arrivare offerte e corteggiamenti per lui

In casa Milan tiene banco la situazione di Franck Kessié. Il rinnovo tarda ad arrivare e i rossoneri sono preoccupati, visti già i noti casi Donnarrumma e Calhanoglu.

La trattativa per il rinnovo, comunque, continua, ma come riporta il Corriere dello Sport, dalla Premier League continuano ad arrivare offerte per il centrocampista ivoriano.

Le proposte sembrano essere interessanti e riguardano ingaggi più alti rispetto a quello proposto dai rossoneri.