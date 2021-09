Pioli dopo Liverpool-Milan: “Questa gara ci aiuterà a crescere. Recupero Ibra? Vedremo”

Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Liverpool-Milan. Le parole dopo la sconfitta dei rossoneri:

Sul match: “. Il Liverpool ha giocato una gran partita. Il rimpianto che dobbiamo avere sono stati i gol presi nella ripresa. Il livello si è alzato tanto, per qualità e intensità questa partita ci aiuterà a crescere”.

Sulla squadra: “La squadra era motivata, ci aspettavo questo Liverpool. Abbiamo corso molti pericoli, dopo abbiamo fatto meglio”.

Su cosa ha detto alla dirigenza al termine del match: “Con la dirigenza abbiamo parlato della prestazione della squadra e dei singoli. Klopp? Mi ha sorriso e mi ha detto che è stata una grande partita. Peccato per il risultato”.

Su come esce da Anfield: “Vado via con la consapevolezza che la squadra può crescere ancora e che il livello della Champions è veramente alto. La palla sul calcio d’angolo dovevamo respingerla lateralmente”.

Sul match: “Loro sono stati molto forti nella pressione e nelle coperture. Le situazioni meno vantaggiose. Ci voleva più movimento per trovare qualche traiettoria filtrante. L’azione del gol di Rebic è stata molto bella. I loro gol nascono da situazioni che potevamo leggere meglio. Lanci lunghi? Li abbiamo cercati, ma non avevamo un vero centravanti. Dovevamo palleggiare meglio per trovare la profondità”.