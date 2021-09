Pioli parla del possibile ritorno in campo di Ibra contro la Juve: le parole

Mister Stefano Pioli ha parlato così a PrimeVideo e a Infinity dopo la sconfitta per 3 a 2 contro il Liverpool”.È un ottimo portiere, con grande qualità e deve continuare il suo percorso, sta facendo bene”. Il francese ha parato un rigore nel primo tempo, poi è rimasto in campo anche se non era al 100% e si scaldava Tatarusanu.

Se è arrabbiato: “Non è questione di arrabbiarsi, è questione che il livello è molto alto. Con un po’ di precisione tecnica e lucidità tattica potevamo fare qualcosa in più e ottenere il risultato”.

Sulla voglia della squadra: “La voglia della squadra di reagire. Il Liverpool poteva raddoppiare, ma siamo stati in campo, abbiamo creato difficoltà a una squadra forte. Ma dobbiamo ancora salire di livello perché la Champions è davvero una competizione difficile in cui i particolari faranno la differenza”.

Sul centrocampo: “Sicuramente più giocatori a disposizioni sarebbe stato meglio, come sempre. Abbiamo qualche calciatore che non è ancora al 100%, ma dobbiamo lavorare, crescere. Analizzeremo questa gara che sicuramente ci darà opportunità per crescere”.

Se Ibra ci sarà con la Juve: “Recupera per la Juve? Non lo so”.